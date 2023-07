Ukraińcy o polskich Krabach. Szczere opinie na temat armatohaubic

Opinie na temat AHS Krab pochodzą od praktyka – w rozmowie z PAP podzielił się nimi oficer z 61. Brygady Zmechanizowanej, przedstawiający się pseudonimem "Rym". Brał on udział w szkoleniu dla pilotów dronów , prowadzonym na jednym z ukraińskich poligonów.

61. Brygada to jednostka, która broniła rejonu Sołedaru i Bachmutu, skąd po długich walkach Rosjanie ostatecznie wiosną 2023 r. wyparli siły ukraińskie.

Oficer wskazał także, że załogi Krabów są dobierane spośród najlepiej wyszkolonych żołnierzy, wyznaczanych do tej roli przez wyższe dowództwo. Sama armatohaubica jest przy tym częścią większego systemu, tworzonego także przez rozpoznawczego drona i jego pilota oraz obserwatora wskazującego rozpoznane z powietrza cele.

Wśród ważnych cech polskiej armatohaubicy "Rym" wskazał także wysoką mobilność Kraba i możliwość strzelania z niego zmodyfikowaną amunicją. Porównał przy tym polską broń do haubicy 2S1 Goździk , pozycjonując je – odpowiednio – jako mercedesa i ładę.

Opinia ta dołącza do wcześniejszych, bardzo pozytywnych ocen polskiej broni. Frontowe doświadczenia wskazują m.in. na wysoką odporność Krabów na przekraczanie norm eksploatacyjnych. Dotyczy to m.in. tak krytycznego parametru, jak intensywność prowadzenia ognia, bo po ok. 1500 strzałów powinna nastąpić wymiana lufy.