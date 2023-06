Ukraińcy zrobili z BTR-a groźną broń. Rosyjskie BMP mają się czego bać

Z drugiej strony szczególnie w przypadku Rosjan do czynienia z obkładaniem sprzętu wojskowego drewnem , złomem i nawet ładunkami wybuchowymi bez chwili zastanowienia. Zdarzają się też przypadki tworzenia swego rodzaju hybryd składających się z części pochodzących z różnych systemów.

Najnowszą ciekawostką z tej kategorii jest transporter BTR-80, któremu Ukraińcy poza dodaniem pancerza prętowego skutecznego przeciwko jednogłowicowym pociskom lub granatom kumulacyjnym zamontowali na wieży cztery działa bezodrzutowe SPG-9 tworząc swojego M50 Ontosa . Te co prawda nie wystarczą już na czołgi z rodziny T-72, ale na starsze T-62 czy T-54/55 bądź lżej opancerzone bojowe wozy piechoty z serii BMP lub transportery z rodziny BTR już jak najbardziej.

Działa bezodrzutowe SPG-9 mogą strzelać pociskami z głowicą kumulacyjną zdolną przepalić około 400 mm stali pancernej na dystansie do 800 m na wprost lub ewentualnie transporter może służyć w charakterze samobieżnej artylerii krótkiego zasięgu o dystansie do 4,5 km przy wykorzystaniu pocisków z głowicą odłamkową. Jest to ogromny wzrost siły ognia, ponieważ bazowo transporter BTR-80 dysponuje tylko wielokalibrowym karabinem maszynowym KPW zasilanym nabojem 14,5×114 mm oraz karabinem PKT kal. 7,62x54 mm R.