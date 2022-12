Czołg K2 ma za słaby pancerz. Przebije go pocisk Bulsae-5 z Korei Północnej i rosyjski Kornet

Informacje na ten temat pojawiły się w południowokoreańskich mediach, jak serwis The Chosun Ilbo , wraz z ostrzeżeniem, że Korea Północna ma broń , zdolną zniszczyć każdy z czołgów sił zbrojnych Korei Południowej – zarówno starsze modele K1, jak i najnowsze K2.

Bulsae-5 ma mieć zdolność do przebicia nawet 120 cm RHA (jednolity pancerz walcowany), co jest wartością wystarczającą, by zniszczyć K2 i wszystkie słabiej opancerzone wozy bojowe.