Słowacka artyleria Zuzana 2 w akcji. Ostrzeliwuje rosyjskie pozycje

Dotychczas obecne w Ukrainie samobieżne systemy artyleryjskie kal. 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów to problematyczne w eksploatacji PzH 2000 , bardzo dobrze oceniane polskie Kraby oraz francuskie kołowe armatohaubice Caesar . Teraz do tego grona dołączyły zamówione w czerwcu (osiem sztuk) armatohaubice Zuzana 2 .

Zuzana 2 została zaprezentowana pierwszy raz w 2013 r. jako modernizacja wcześniejszego systemu Zuzana wprowadzonego do służby w 1998 r. Na pierwszy rzut oka może ona przypominać vz. 1977 Dana , co nie jest przypadkiem, ponieważ Zuznana wykorzystuje przeprojektowane podwozie starszego systemu.

Zasięg prowadzenia ognia mocno zależy od zastosowanej amunicji, ponieważ w przypadku taniej amunicji DM121 będzie to ok. 30 km, a jeśli zastosujemy pociski z dopalaczem rakietowym pokroju M549A1, to zasięg wzrasta do ok. 60 km. Oczywiście - tak jak konkurencja - Zuzana 2 może też prowadzić ostrzał w trybie MRSI.