Najnowsze M1A2 Abrams już w Polsce. To pierwsze tak wyposażone czołgi w Europie

W tym samym czasie działonowy czołgu otrzymuje też informacje o lokalizacji wyrzutni, której pozycję może ostrzelać programowalną amunicją AMP np. detonującą się nad celem, zasypując go gradem odłamków. Armata Abramsa to dalej wprowadzona do służby w 1992 roku M256 będącą licencyjną wersją niemieckiej Rheinmetall Rh-120 stosowanej w czołgach Leopard 2 A4 i A5.

Warto zaznaczyć, że Polska stała się pierwszym europejskim użytkownikiem czołgów z systemem Trophy HV. Co prawda czołgi z tym systemem w Europie już były, ale należały one do jednostek ekspedycyjnych US Army, a Niemcy oraz Wielka Brytania są dopiero na etapie implementacji tego systemu z ich czołgami podstawowymi.