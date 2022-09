Ukraińskie PzH 2000 jadą na Litwę. Tam Niemcy je naprawią

Nie tak dawno informowaliśmy o problemach dostarczonych armatohaubic PzH 2000 i spodziewaliśmy się, że te najpewniej trafią na remont do któregoś z przygranicznych państw NATO. Spodziewaliśmy się, ze punkt serwisowy Niemcy utworzą gdzieś w Polsce lub Rumuni, ale ostatecznie widać PzH 2000 pojechały na Litwę będącą jednym z użytkowników tego systemu.

Pzh 2000 to seryjnie produkowana od 1996 roku niemiecka armatohaubica na podwoziu gąsienicowym o masie 57 ton charakteryzująca się ogromną siłą rażenia. PzH 2000 przewozi na pokładzie 60 gotowych do użycia pocisków, które może wystrzeliwać z maksymalną szybkostrzelnością do 10 strz./min.