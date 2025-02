Są lepsze niż F‑16. Odważna opinia Ukraińca

Na początku 2025 r. Ukraina przyjęła jednak kilka pierwszych francuskich myśliwców Mirage 2000-5F co potwierdza, że nie zamierza ograniczać się do F-16. Walerij Romanenko w ostatnim wywiadzie wyraził pogląd, że JAS 39 Gripen pod pewnymi względami góruje zarówno nad F-16, jak i francuskimi myśliwcami.

Ukrainiec przypomniał też, że JAS 39 Gripen nie opiera się wyłącznie na systemach łączności NATO, a przekazane Ukrainie myśliwce F-16 zostały pozbawione stosowanego w Sojuszu systemu informacji taktycznej Link-16, co znacznie utrudnia niektóre operacje i może prowadzić do problemów. Z ustaleń "The Wall Street Journal" wynika, że to właśnie brak Link-16 stał się przyczyną zestrzelenia jednego z ukraińskich F-16 w sierpniu 2024 r.