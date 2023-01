Polski dron FlyEye w rękach Rosjan. Prawdopodobnie zdobyli go na ziemi

Podczas walk w Ukrainie w ręce Rosjan wpadł polski dron rozpoznawczy FlyEye. Maszyna wydaje się nieuszkodzona, co pozwala na przypuszczenie, że została zdobyta na ziemi, będąc na wyposażeniu jakiejś rozbitej przez Rosjan jednostki ukraińskiej artylerii lub sił specjalnych. Co wiemy o tym sprzęcie i jakie ryzyko istnieje w związku ze zdobyciem go przez Rosjan?