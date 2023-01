Czołgi Abrams dla Ukrainy. Pierwszeństwo mają maszyny dla Polski i Tajwanu

Problem polega na tym, że Amerykanie nie eksportują czołgów z uranowym pancerzem (prawdopodobnie dotyczy to także M1A2 SEPv3 zamówionych przez Polskę ). Dlatego maszyny, które zostaną skierowane do Ukrainy, muszą mieć wyciągnięte moduły ze zubożonym uranem, a w ich miejsce wstawione inne moduły pancerza, z wkładami wolframowymi .

Dlatego termin dostawy czołgów Abrams dla Ukrainy jest obecnie nieznany i amerykańskie maszyny mogą trafić do ukraińskiej armii dopiero za wiele miesięcy. Co więcej, 31 czołgów dla Ukrainy nie będzie pochodziło z zapasów Pentagonu (jak np. 116 dodatkowych, zamówionych przez Polskę czołgów Abrams M1A1FEP , wycofanych z Korpusu Piechoty Morskiej ).

Ukraina otrzyma sprzęt należący do producenta, od którego Pentagon musi dopiero odkupić czołgi i zlecić ich dostosowanie do wysyłki poza granice kraju. Oznacza to, że od deklaracji wsparcia Ukrainy amerykańskimi czołgami do ich pojawienia się na ukraińskiej ziemi mogą minąć nie tylko miesiące, ale – jak prognozuje Politico – nawet lata.