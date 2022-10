Kolejny polski Krab w Ukrainie został uszkodzony. Tym razem uda się go naprawić

Ukraińscy żołnierze udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać polską armatohaubicę AHS Krab z urwaną lufą leżącą kilka metrów od pojazdu. Do awarii doszło w trakcie wystrzału, prawdopodobnie na skutek albo bardzo intensywnej pracy sprzętu, lub w wyniku niedopatrzenia techników, którzy nie wymienili lufy na czas.

W przypadku nowoczesnej artylerii to właśnie lufy zużywają się najszybciej. Ich żywotność różni się w zależności od systemu, ale w armatohaubicach takich jak AHS Krab trzeba je wymieniać co kilkaset wystrzałów.

Możliwe, że w tym przypadku doszło do pomyłki techników, którzy zwyczajnie nie zauważyli, że lufa przekroczyła maksymalną liczbę dozwolonych wystrzałów, ale jest też inne wyjaśnienie. Starcia na wschodzie i południu Ukrainy toczą się z taką intensywnością, że zwyczajnie nie ma czasu na wymianę lufy , szczególnie w warunkach polowych, z dala od ukraińskich baz naprawczych.

Uszkodzenie mogło też powstać w wyniku awarii amunicji . Zdarza się, że wadliwy pocisk eksploduje w trakcie wystrzału, przez co lufa zostaje odstrzelona. Trudno orzec, co spowodowało uszkodzenia w tym konkretnym przypadku.

To drugi raz, gdy AHS Krab zostaje uszkodzony na Ukrainie . Poprzednim razem pojazd został unieruchomiony po najechaniu na minę przeciwczołgową. Załoga zdecydowała o jego zniszczeniu, by ten nie wpadł w ręce Rosjan.

Dwa uszkodzone Kraby to na pierwszy rzut oka sporo, ale tak naprawdę liczba ta jest niewielka. Polska przekazała Ukraińcom co najmniej 18 armatohaubic, z których większość do dzisiaj sprawdza się znakomicie. Warto zaznaczyć, że żaden Krab nie został zniszczony przez ogień rosyjskiej artylerii czy w bezpośredniej walce.