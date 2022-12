Dwie sztuki AHS Krab zniszczone w Ukrainie. Są to bezpowrotne straty

Ukraina, począwszy od początku wojny straciła siedem armatohaubic AHS Krab z czego trzy sztuki nadawały się do remontu, a cztery licząc dwa ostatnie egzemplarze to straty bezpowrotne. Pierwsza sztuka została porażona przez minę , a później została wysadzona przez załogę, a druga została zniszczona przez rosyjski Specnaz 24 listopada 2022 roku.

Teraz dochodzą to tego dwie kolejne sztuki, z czego jedna została zniszczona 24 grudnia 2022 roku, a druga być może nawet wczoraj. Pierwszy egzemplarz był widziany na lawecie, a drugi to już ledwie szczątki, z całkowicie urwaną wieżą.

Z kolei, jeśli dodamy do tego eksperymentalną amunicję pokroju Vulcano GLR, której skromna liczba także trafiła do Ukrainy, to możliwy jest ostrzał celów na dystansie nawet 70-80 km z artylerii lufowej, jeśli tylko komputer blastyczny jest armatohaubicy jest do niej dostosowany.