Rosjanie przez całe lato gromadzili drony Shahed, pociski manewrujące i balistyczne do ostrzeliwania ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej w zimie. W ostatnim ataku z 8 stycznia 2024 r. Ukraińcy zestrzelili wszystkie osiem dronów Shahed , 18 z 14 pocisków z rodziny Ch-101 i Ch-55/555 , ale nie zdołali zestrzelić czterech pocisków Ch-47M2 Kindżał, siedmiu pocisków z systemów S-300/400 , ośmiu Ch-22 , sześciu Iskander-M oraz dwóch antyradiolokacyjnych Ch-31P.

Niestety ukraińska obrona przeciwlotnicza już dawno wyczerpała swoje zapasy rakiet do systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu z rodziny S-300P i S-300W . Te były produkowane wyłącznie przez Rosję, a ich dostępność pośród państw Zachodu jest bardzo ograniczona.

W celu załatania luki po poradzieckich systemach państwa Zachodu dostarczyły Ukrainie cztery systemy średniego zasięgu (trzy Patriot i jeden SAMP/T), ale to wciąż stanowczo zbyt mało w stosunku do potrzeb. Pozwalają one na skuteczną obronę strategicznych lokalizacji takich jak część Kijowa czy Odessy, ale na nic więcej.