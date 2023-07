Ukraińcy pokazali Patriota. Symbole na nim mówią same za siebie

W sieci pojawiło się zdjęcie pokazujące jeden z systemów Patriot działający w Ukrainie. Rozwiązanie zostało ozdobione niecodziennymi symbolami. Po bliższym przyjrzeniu się można zauważyć, że są to oznaczenia zniszczonego przez system rosyjskiego sprzęt wraz z datami jego eliminacji. Według ekspertów z Ukrainian Front to dowód na to, że 13 maja 2023 r. samoloty należące do Rosjan w obwodzie briańskim zestrzelono dzięki Patriotowi.