Druga kompromitacja Rosjan znaleziona. Nowy pocisk ze starymi komponentami

W Ukrainie w okolicy Oddesy znaleziono stosunkowo mało uszkodzone szczątki pocisku manewrującego z rodziny Ch-55 lub Ch-555. Pierwszy został wprowadzony do służby w latach 70. XX wieki i był wyposażony w głowicę termojądrową, a drugi to jego wariant produkowany od wczesnych lat 2000 otrzymał 300 kg konwencjonalną głowicę odłamkowo-burzącą i był produkowany poprzez przebudowę starszych pocisków.

Możliwe, że jest to wspomniany już Ch-555 lub starszy model Ch-55, w którym zastąpiono głowicę termojądrową jej atrapą i wykorzystano go w charakterze wabika na ukraińską obronę przeciwlotniczą co już miało miejsce jak pisał Adam Gaafar.