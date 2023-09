Niesprawne rakiety dla Ukrainy. Armia sama musi je naprawić

Radzieckie kierowane pociski przeciwlotnicze 5W55K do systemu S-300, które trafią z Bułgarii do Ukrainy to broń typu ziemia-powietrze przeznaczona do eliminowania celów powietrznych. Rakiety są w stanie zniszczyć zarówno bezzałogowe statki powietrzne, ale też wrogie samoloty.

5W55K charakteryzuje się długością ok. 7,5 m i średnicą ok. 0,5 m, przy czym waga pojedynczego pocisku wynosi ok. 1,5 t. Napędzana na paliwo stałe rakieta rozpędza się do prędkości ok. 4 Ma i unieszkodliwia obiekty należące do przeciwnika przy użyciu głowicy bojowej o wadze ok. 140 kg. Maksymalny zasięg osiągany przez tego typu pocisk wynosi natomiast ok. 70 km.