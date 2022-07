S-300 z ukrytą funkcją. Rosjanie w desperacji używają ich do ataku na cele lądowe

S-300 to rosyjskie systemy przeciwlotnicze średniego zasięgu zdolne do zwalczania celów na dystansie do 150-200 km i na pułapie do 25 km. Okazało się jednak, że w dobie niedoborów pocisków manewrujących Rosjanie zaczęli z nich korzystać jako substytutów dedykowanych rozwiązań. Wyjaśniamy w jaki sposób jest to możliwe.