Białoruskie śmigłowce nad Polską. Dlaczego nie zostały wykryte?

"1 sierpnia 2023 r. doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie" – głosi oficjalny komunikat MON-u. Resort zaznacza, że strona białoruska informowała wcześniej o szkoleniowych lotach w pobliżu granicy.

Komunikat zawiera także wyjaśnienie, dlaczego pierwsza informacja DORSZ (Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych) zaprzeczała, by w ogóle doszło do wtargnięcia nad teren Polski.

Informację tę oparto na danych z polskich systemów radiolokacyjnych , które w rejonie Białowieży nie odnotowały naruszenia granicy. Jak to możliwe? MON tłumaczy brak wykrycia przelotem śmigłowców na bardzo małej wysokości.

To znana niemal od początku radiolokacji metoda, pozwalająca na uniknięcie albo znaczne opóźnienie wykrycia. Wynika ona ze sposobu, w jaki działa większość stacji radiolokacyjnych. Ich zasięg jest ograniczony horyzontem radiolokacyjnym, tworzonym przez krzywiznę Ziemi (co nie jest tożsame z horyzontem optycznym) i przeszkody terenowe. Dlatego im wyżej leci jakiś obiekt, tym łatwiej i z większej odległości można go wykryć.