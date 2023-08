Przełom dla Ukrainy? Grecy nie odnowili kontraktów logistycznych z Rosją

Może to wskazywać na plany przekazania tych systemów Ukrainie, w zamian za systemy produkcji zachodniej tak jak miało to miejsce w przypadku bojowych wozów piechoty (bwp) BMP-1 , które zostały zastąpione przez niemieckie Mardery .

Koncepcyjnie systemy Tor-M1 mają zapewnić ochronę przemieszczających się jednostek wojskowych przed samolotami, śmigłowcami oraz pociskami manewrującymi. Tor dysponuje zasięgiem do 16 km i może zwalczać cele poruszające się na pułapie do 10 km.

W tym celu zestaw dysonuje dość znaczną liczbą rakiet, ponieważ tych na pokładzie przewożonych jest aż 16, a za ich naprowadzanie i wykrywanie odpowiada para radarów, z czego jeden służy do wykrywania celów, a drugi radar kierowania ogniem służy do naprowadzania pocisków na wykryte cele.

Rosjanie chwalili się, że systemy Tor mogą prowadzić ostrzał do czterech celów jednocześnie oraz charakteryzują się wysoką skutecznością. Grecy chwalili się, że ich egzemplarze na ćwiczeniach charakteryzują się skutecznością pomiędzy 92 - 98 proc. w zależności od celu, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Ponadto Grecja dysponuje łącznie 38 zestawami przeciwlotniczymi 9K33 Osa, z czego 20 to warianty zmodernizowane Osa-AKM. Powstała w latach 70. XX wieku 9K33 Osa była pierwszym w pełni autonomicznym rakietowym systemem przeciwlotniczym świata zdolnym do samodzielnego działania przystosowanym do ochrony przemieszczających jednostek pancernych bądź zmechanizowanych.

Systemy Osa-AK/AKM w zależności od zastosowanych pocisków mogą zwalczać cele na dystansie do 10 km i pułapie do 5 km (pociski 9M33M2) lub do 15 km i pułapie 9 km (pociski 9M33M3). Z kolei możliwości wykrywania celów to maksymalnie 30 km, z czego namierzanie jest możliwe z około 20 km.