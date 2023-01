Przewaga dzięki zasięgowi. Ukraina to poligon doświadczalny dla zachodniej artylerii

Niezmiennie to właśnie ona odpowiada za większość ponoszonych podczas walk strat – zabija więcej żołnierzy niż lotnictwo, czołgi i piechota razem wzięte. Widać to dobrze podczas walk w Ukrainie, gdzie – podobnie jak w czasie walk związanych z secesją Donbasu i Ługańska – obie strony ponoszą od ognia artyleryjskiego ponad 60 proc. strat.

Główny ciężar walk spoczywa jednak na artylerii lufowej, tworzonej współcześnie głównie przez holowane i samobieżne haubice. To broń celna, w przypadku standardowych pocisków tania w użyciu, a jednocześnie oferująca spory zasięg, dla zwykłych pocisków wynoszący 30-40 km.

W nieco bardziej przyziemnym wymiarze efektem jego prac stała się kanadyjska armatohaubica GC-45. W czasie, gdy zachodnia artyleria strzelała na odległość około 20 km, zbudowana w latach 70. broń Geralda Bulla miała zasięg przekraczający 30 km i stała się punktem wyjścia do budowy większości współczesnych armatohaubic.

Kolejnym projektem Bulla miał być Babylon – działo o ogromnym zasięgu budowane dla Saddama Husajna, jednak prace nad tą bronią zostały przerwane przez śmierć konstruktora. W 1990 r. Gerald Bull został zamordowany w Brukseli przez nieznanych sprawców, o co posądzane były Mosad i służby amerykańskie.

Podczas walk w Ukrainie używana jest artyleria o zróżnicowanym kalibrze. Dla broni o sowieckim rodowodzie jest to zazwyczaj 152 albo 122 mm (haubice 2S1 Goździk). Dla broni zachodniej – 155 lub 105 mm (haubice M101 czy M119).

W przypadku tych większych kalibrów różnica jest bardzo nieznaczna, jednak współczesne, zachodnie haubice mogą prowadzić ogień na większe odległości niż broń rosyjska. Dla armatohaubic takich jak Krab, PzH 2000 czy CAESAR górna granica zasięgu (przy wykorzystaniu zwykłych pocisków) to około 40 km. W przypadku najnowszych rosyjskich armatohaubic, jak 2S35 Koalicja-SW, jest on niższy – wynosi ok. 30 km.