Litwa się zbroi. Zakupiła francuskie armatohaubice CAESAR Mk II

Z końcem roku litewski MON pochwalił się zatwierdzeniem negocjowanego od paru miesięcy kontraktu o nieujawnionej wartości na 18 armatohaubic CAESAR Mk II. Te zastąpią w służbie obecnie wykorzystywane haubice holowane i dostawy mają zostać zrealizowane do 2027 roku.

Nazwa armatohaubicy jest skrótem od CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtilleri oznaczającego po prostu zestaw artyleryjski osadzony na ciężarówce. Francuzi zaczęli pracować nad tanim w zakupie oraz eksploatacji systemem artyleryjskim kal. 155 mm z działem o długości 155 kalibrów. W efekcie zdecydowano się posadzić działo na sześciokołowej ciężarówce Renault Sherpa 10 lub Unimog co zaowocowało masą 18 ton.

Pozwoliło to uzyskać tani w zakupie i eksploatacji nowoczesny system artyleryjski powietrznego zdolny do ostrzeliwania celów na dystansie ~30-60 km w zależności od zastosowanej amunicji pokroju ekonomicznych pocisków DM121 po takie z dopalaczem rakietowym typu M549A1. Spowodowało to znalezienie licznego grona użytkowników zagranicznych, ale system nie jest bez wad.