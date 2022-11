Pierwszy AHS Krab zniszczony w walce. Kulisy brutalnej wojny artyleryjskiej

Trafienie miało nastąpić podczas załadunku amunicji, co ma sens biorąc pod uwagę spory pożar parę metrów po lewej od armatohaubicy pod koniec nagrania. Tam najpewniej znajdowała się amunicja (pociski plus ładunki prochowe), a sam AHS Krab być może wrócił do walki po remoncie. Podobnie mogła wyglądać sprawa z niedawnym porażeniem PzH-2000, która wróci do walki po remoncie.