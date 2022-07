Brutalna wojna artyleryjska. Pierwszy polski AHS Krab zniszczony

Poniżej można zobaczyć wrak armatohaubicy AHS Krab obejmujący w zasadzie wyłącznie mocno uszkodzone podwozie, ponieważ wieży już nie ma. Według ukraińskich informacji załoga przeżyła, a dostępne informacje wskazują o minie przeciwpancernej. Z kolei następnie w związku z niemożliwością bezpiecznego wycofania Kraba na tyły załoga zdecydowała się go zniszczyć, aby nie wpadł w ręce Rosjan.

Wskazuje na to też nagranie, gdzie mocno jest uszkodzona tylko tylna część podwozia, a w najbliższej okolicy nie widać śladów ostrzału artyleryjskiego. Tak samo na reszcie podwozia nie widać szkód charakterystycznych dla odłamków.

Polska przekazała Ukrainie 18 armatohaubic Krab, ostatnio jak podaje też portal ZBiAM do Ukrainy może trafić drugie tyle Krabów. Dodatkowo Ukraina zamówiła w HSW kolejne 54 sztuki , które zostaną dostarczone później.

AHS Krab to efekt wykorzystania zmodernizowanej wieży brytyjskiej armatohaubicy AS-90 z działem kal. 155 mm o długości 52 kalibrów ostatecznie osadzonej na południowokoreańskim podwoziu K9 Thunder. Do tego należy dodać polski bardzo zaawansowany system kierowania ogniem Topaz od WB Electronics.

Ważący 48 ton ASH Krab jest zdolny razić cele na dystansie od 32 km do ponad 50 km w zależności od zastosowanej amunicji (zwykłej, z gazogeneratorem lub z dopalaczem rakietowym) znacznie przewyższając zasięgiem rosyjską artylerię lufową. Krab charakteryzuje się szybkostrzelnością do 6 strz./min. przez trzy minuty oraz jest w stanie oddać szybką trójstrzałową serię w 10 sekund. Do tego dodajmy możliwość ostrzału w trybie MRSI, gdzie maksymalnie trzy wystrzelone pociski spadają na cel w tym samym czasie.