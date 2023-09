Zagłada rosyjskiej artylerii. Tej masakry dokonał M142 HIMARS

Artyleria jak pokazała wojna w Ukrainie ponownie jest bogiem wojny i co ciekawe mamy teraz odwrotność sytuacji w stosunku do 2022 r. Aktualnie Ukraińcy dzięki dostawom zachodnich systemów i amunicji w praktyce z całego świata mają przewagę w stosunku do Rosjan. Zachodnie systemy mogą strzelać dalej i celniej od rosyjskich, których główną zaletą w 2022 r. była ich liczebność oraz dostępność amunicji zgromadzonej jeszcze za czasów ZSRR.