Imponujące struktury z epoki lodowcowej odkryte pod Morzem Północnym

Naukowcy uchwycili te ukryte struktury – jak opisują - w "wyraźnych i niesamowitych" szczegółach, które zostały pogrzebane pod kilometrem mułu. Zdjęcia ukazują wzory na dnie morskim zgodne z postępem i cofaniem się pojedynczej, wielkiej pokrywy lodowej, która istniała około milion lat temu - co przeczy teoriom, że mniejsze pokrywy lodowe wielokrotnie się rozszerzały i cofały w tym czasie. Teorie te opierały się na licznych śladach rys, które niektórzy badacze uważali za spowodowane przez lodowce. Okazuje się jednak, że pochodzą one z silnych prądów oceanicznych.

Gigantyczna pokrywa lodowa uformowała się w okresie ostatniej epoki lodowcowej znanej jako przejście środkowoplejstoceńskie (MPT), które trwało od 1,3 miliona do 700 tys. lat temu. Sama epoka lodowcowa rozpoczęła się około 2,6 miliona lat temu i zakończyła 11 700 lat temu. Badania skupiły się na MPT, ponieważ oznacza to czas, w którym okresy lodowcowe nagle stały się intensywniejsze i zmieniły się z występujących co 40 tys. lat - na występujące co 100 tys. lat.