Więcej ciężkiej artylerii z Francji. Ukraina dostanie więcej Caesarów

Francja dostarczyła już armatohaubice CAESAR do Ukrainy, gdzie z dobrym skutkiem ostrzeliwują rosyjskie pozycje. Artyleria jest jednym z kluczowych rodzajów uzbrojenia potrzebnych Ukrainie, aby zatrzymać Rosjan, a następnie odzyskać utracone tereny. Najnowsza dostawa sześciu dział będzie częścią większego pakietu obejmującego znaczną liczbę pojazdów opancerzonych.

CAESAr jest także wymownym przykładem zmiany wymagań francuskich sił zbrojnych, tym razem główny nacisk położono na wysoką mobilność, łatwe możliwości transportu lotniczego oraz niskie koszty eksploatacyjne. Są to typowe cechy sprzętu nastawionego na wykorzystanie w misjach ekspedycyjnych, a Francja wciąż ma interesy w niektórych państwach w Afryce. Nowość zastąpiła armatohaubice F3 opartych na podwoziu czołgu lekkiego AMX-13.

Francuzi zdecydowali się więc na osadzenie nowoczesnego działa kal. 155 mm o długiej lufie (52 kalibry, czyli ~8,3 m) o zasięgu od ~40 km do ponad 50 km (w zależności od stosowanej amunicji) na sześciokołowej ciężarówce Renault Sherpa 10 lub Unimog z silnikiem diesla o mocy 240 KM. Całość waży niecałe 18 ton, ale np. wykorzystuje tylko półautomatyczny system ładowania, a kabina nie jest opancerzona (możliwe jest dołożenie pakietu zapewniającego ochronę na poziomie 2 wedle normy STANAG 4569).

Mimo tego cztero- lub pięcioosobowa załoga Caesara jest w stanie zapewnić szybkostrzelność do 6 strz./min oraz przygotować się do ostrzału, lub do ruchu w mniej niż minutę. Mobilność w dzisiejszym konflikcie jest kluczowa, ponieważ przeciwnik dzięki dronom i radarom artyleryjskim jest w stanie w bardzo krótkim czasie odpowiadać ogniem kontrbateryjnym, o czym przekonali się już wiele razy Rosjanie.