Rosyjski "konwój" pod Bachmutem. Spadł na niego "deszcz śmierci"

Grupa została wyeliminowana dzięki współpracy żołnierzy z 24 batalionu szturmowego "Aidar" i artylerii. To właśnie ona bardzo precyzyjnie ostrzelała rosyjski "konwój" za pomocą klasycznych pocisków odłamkowo-burzących i kasetowych. Na drugim nagraniu z innego drona widać nawet jak jeden z rosyjskich czołgów omal nie trafia, strzelając w drugiego.

Możliwe, że w panice rosyjska załoga uznała go za czołg przeciwnika lub po prostu doszło do zapalenia się ładunku prochowego w lufie wskutek pożaru wewnątrz, co spowodowało wystrzał.