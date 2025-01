Obserwują wojnę w Ukrainie. Oto szturmowcy FPV chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej

Początkowo były to cywilne konstrukcje pozbawione obudowy, ale z czasem zarówno w Ukrainie jak i Rosji rozwinęła się masowa produkcja w oparciu o części do budowy dronów typu DIY (Do It Yourself). W zasadzie jedyne czego tutaj potrzeba to: rama, bateria, układ sterowania wraz z anteną, silniki elektryczne wraz z wirnikami i kamera.