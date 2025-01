Klimatyczna Bzdura Roku. Wyścig po antynagrodę

Jeśli będzie zeroemisyjność i nie będzie CO2 w powietrzu, to zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać? Wypowiedź ta sugeruje, że roślinność na świecie potrzebuje do przetrwania emisji dwutlenku węgla z przemysłu. W rzeczywistości jednak rośliny, zwierzęta i gleby uwalniają wystarczająco dużo tego gazu, by utrzymać przy życiu organizmy prowadzące fotosyntezę

Tuż za nią znalazł się polityk Konfederacji, Krzysztof Bosak , który stwierdził, że klimatolodzy spierają się co do źródeł zmian klimatu. Trzecie miejsce zajął polityk Jacek Wilk , który z nadzieją wypatrywał na horyzoncie ocieplenia klimatu, ale lato tego roku było nie za ciepłe, a nawet dżdżyste.

"Podstawowym problemem IPCC jest brak dowodów na zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka, co więcej, kolejne prognozowane symptomy tego procesu, zapowiadane z dziesięcioletnim wyprzedzeniem, nie sprawdzają się, dotyczy to także większości prezentowanych przez IPCC scenariuszy zmian".

"Nie ma żadnych dowodów na to, że ten gaz [dwutlenek węgla], czy jego wydzielanie spowoduje kiedyś ocieplenie. Dowodów na to nie ma żadnych".

"Możemy autorytatywnie stwierdzić, że mamy do czynienia z wysyceniem atmosferycznym, a dodatkowy CO₂ wyemitowany do atmosfery, niezależnie od tego, na jakiej wysokości on występuje, nie będzie gazem cieplarnianym".

Trudno nie wiedzieć co się dzieje z klimatem i nie widzieć skali postępujących zmian. Jednak denializm klimatyczny w 2024 miał się dobrze i znalazły się osoby, które nie miały chęci, by wiedzieć, woli by uwierzyć, albo po prostu im się to nie opłacało.