Ukraiński F‑16 wraca z boju. Strzegł przestrzeni powietrznej Ukrainy

Poniżej można zobaczyć nagranie przedstawiające powrót samolotu F-16A/B MLU z misji do miejsca rozlokowania gdzieś w Ukrainie. Po analizie poklatkowej samolot wydaje się pusty, wyłączając dwa wewnętrzne pylony skrzydeł. Te mogą przenosić kombinację zewnętrznego zbiornika paliwa i zasobnika celowniczego lub walki elektronicznej.

Powodem może być chęć dodatkowego doszkolenia się pilotów ukraińskich maszyn oraz znacznie lepsze możliwości wykrywania nisko lecących celów. Nawet niewielka liczba samolotów F-16 jest ogromnym wzmocnieniem, ponieważ Ukraina nie ma możliwości rozmieszczenia systemów przeciwlotniczych co kilkadziesiąt kilometrów .

Lepiej jest wykorzystać w tym celu samolot, który może patrolować teren rzędu kilkuset kilometrów. Ponadto Ukraińcy mogą też wykorzystywać samoloty F-16 z pociskami AIM-120 AMRAAM do zestrzeliwania np. rosyjskich Su-34 przenoszących bomby szybujące co już miało miejsce.

Do Ukrainy przekazano samoloty typu F-16AM/BM, które jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku przeszły modernizację Mid-Life Update (MLU). Dodatkowo te egzemplarze przed dostarczeniem Ukrainie zostały zmodyfikowane co obejmowało usunięcie pewnych elementów zastrzeżonych dla państw NATO, oraz wzbogacone o nowe rozwiązania. W efekcie powstała maszyna o znacznie większych możliwościach w porównaniu do standardowych wersji MLU.