Nagle wyłoniła się z wody. Przez długi czas nikt o niej nie wiedział

Wyspa pojawiła się w styczniu 2023 r. na szczycie podwodnego wulkanu błotnego Kumani, znajdującego się ok. 20 kilometrów od wybrzeża Azerbejdżanu, donosi Science Alert. Dzięki zdjęciom satelitarnym NASA , wykonanym w ramach programu Landsat (który za sprawą 9 satelitów regularnie dostarcza zobrazowania Ziemi z kosmosu) udało się udokumentować jej krótkotrwałe istnienie – od formowania po niemal całkowite zanikanie pod koniec 2024 r.

Historia tej znikającej wyspy sięga XIX wieku. Pierwsze jej udokumentowane pojawienie się miało miejsce w maju 1861 r., ale już rok później ląd zniknął. W XX wieku wyspa formowała się co najmniej sześć razy, lecz nigdy nie przetrwała dłużej niż dwa lata. Powstanie wyspy jest związane z erupcjami wulkanu błotnego Kumani, którym często towarzyszą widowiskowe wybuchy ognia, przypominające eksplozje platform wiertniczych. Jednak tym razem, w 2023 r., wyspa wyłoniła się w spokojny sposób.

Geofizyk Mark Tingay, pasjonat wulkanów błotnych, jako pierwszy zwrócił uwagę na to zjawisko, przeglądając zdjęcia satelitarne. Na platformie Threads w listopadzie 2024 r. napisał: "Nowa wyspa nagle pojawiła się w zeszłym roku, co jest niesamowite. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że nikt tego nie zauważył!".