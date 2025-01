Ukraińcy prą do przodu. Ekspert mówi o postępach

Ekspert wylicza też, ile rakiet Neptun może produkować Ukraina. Jego zdaniem jest to 50-70 sztuk miesięcznie, a docelowo Ukraińcy chcą uzyskać wydajność na poziomie 100 egzemplarzy każdego miesiąca. Krywołap podkreśla również znaczenie projektów balistycznych, takich jak Sapsan czy Grom-2, które mogą osiągnąć zasięg 500 km.

Dużym atutem Neptuna jest odporność na zakłócenia radiowe. Do nawigacji wykorzystuje zarówno system satelitarny, jak i inercyjny. Wbudowany radiowysokościomierz umożliwia pociskowi R-360 Neptun ruch na wysokościach od 3 do 10 m. Na tych wysokościach pocisk nie jest możliwy do wykrycia przez radary przeciwnika podczas lotu w stronę celu.