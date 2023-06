Ukraiński Terminator. Wyrwali go z rąk Rosjan

Zdjęcie z postępujących prac nad hybrydą BMP-2 i czołgu T-62M opublikował użytkownik padrevaletudo na Twitterze. To maszyna, nad którą w ostatnim czasie pracowali obrońcy tworząc swojego własnego Terminatora – konkurenta rosyjskiego protoplasty, który jest nietypową konstrukcją w skali globalnej. Pierwszy pojazd jest już gotowy do testów, konstrukcja drugiego jest natomiast przygotowywana. W tajnym ukraińskim warsztacie równolegle odbywają się prace naprawcze transporterów opancerzonych.

Nie do końca jest jasne, do jakich zadań Ukraińcy zamierzają wykorzystywać swoje Terminatory. Najprawdopodobniej posłużą one do bezpiecznego przewożenia piechoty na froncie, która będzie chroniona w większym stopniu niż podstawowych bojowych wozach pancernych. Siła ogniowa w hybrydzie T-62M z BMP-2 nie będzie jednak stanowić dużego zagrożenia dla wroga, bowiem działko kal. 30 mm pozwoli eliminować raczej słabo opancerzone jednostki.