Dziwna hybryda Rosjan. Wyrzutnia z okrętu na wozie bojowym

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że rosyjska hybryda stanowi mało użyteczne rozwiązanie, a jej jedynym celem jest budzenie strachu wśród Ukraińców, to w praktyce może być realnym zagrożeniem na froncie. Wyjaśniamy, jakie są możliwości artylerii A-22 prosto z okrętu w połączeniu z pojazdem opancerzonym MT-LB, na którym już wcześniej Rosjanie montowali elementy z trałowca przeciwminowego .

Okrętowy zestaw A-22 Ogon jest zbudowany z 3 elementów: rakiet niekierowanych 140 mm (OF-45, ZZh-45 i OFD-45), wyrzutni MS-227 oraz dalmierza z celownikiem DVU-3-BS. To konstrukcja, która jest przeznaczona do montowania na okrętach , jednak – jak się okazuje – może znaleźć zastosowanie również na pojazdach lądowych.

Opracowany w latach 70. ubiegłego wieku system A-22 stanowi uzbrojenie radzieckiego poduszkowca desantowego Żubr (Projekt 1232.2). Wyrzutnie Ogon pozwalają na ostrzał pojedynczym trybem, ale też mają możliwość prowadzenia ognia salwowego . Wykorzystanie rakiet odłamkowo-burzących OF-45 pozwala razić cele na dystansie do 4,5 km, a pojedynczy pocisk waży ponad 27 kg, z czego niemal 6 kg przypada na materiał wybuchowy.

Nieco lepszy zasięg gwarantuje wykorzystanie pocisków OFD-45 o masie 42,5 kg , które dosięgają wrogie jednostki oddalone niemal na 10 km, a za skuteczne niszczenie celu odpowiada 6 kg materiału wybuchowego. Pocisk zapalający ZZh-45 dociera natomiast na odległość 4,5 km i charakteryzuje się ładunkiem ok. 5 kg.

Rosyjska marynarka wojenna ma dziś na stanie tylko 2 okręty klasy Żubr, zatem sam system A-22 jest dość rzadkim rozwiązaniem . Obrońcy nie mogą bagatelizować tej dziwnej hybrydy – szczególnie ze względu na obecność celownika DVU-3-BS zdolnego do wykrywania celów nawet w nocy.

Sam pojazd opancerzony MT-LB, na którym umieszczono okrętowy system jest natomiast popularną na froncie maszyną. Jego historia sięga lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to MT-LB został zbudowany jako ciągnik artyleryjski. Z czasem zaczęto go używać jako transportera opancerzonego – i tę funkcję realizuje do dziś na froncie.