To elita rosyjskiej armii. Wzmacniają swoje pojazdy złomem

Tym razem mamy wykorzystanie złomu przez jedną z elitarnych jednostek rosyjskiej armii, która ma jeszcze możliwości bojowe i wolę walki w przeciwieństwie do zmobilizowanych. Mowa tutaj o 76 Gwardyjskiej Dywizji Desantowo-Szturmowej wchodzącej w skład specnazu podległego pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Największe złomowe modyfikacje ma bojowy wóz piechoty BMD-2 , którego przód, boki oraz góra została wzmocniona blachą, ale czołg T-72B3 też ma parę dodatków. Wozy BMD-2 to drugie wcielenie wyspecjalizowanej bardzo lekkiej konstrukcji o masie około 8200 kg przeznaczonej do desantowania z samolotu wraz z załogą wewnątrz .

Te miały zapewniać jednostkom powietrznodesantowym wsparcie ogniowe oraz zapewniać możliwości szybkiego przemieszania się po wylądowaniu. Osiągnięto to jednak kosztem bardzo słabego opancerzenia, które obejmuje co najwyżej 15 mm stopu aluminium z przodu. Sprawia to, że BMD-2 można nawet wyeliminować serią z karabinu maszynowego PKM, jeśli ten był załadowany amunicją przeciwpancerną, a od boku wystarczy karabinek AK.