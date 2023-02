Rosjanie używają "nowych" T-62. Zapomnieli o jednej ważnej kwestii

O pierwszym przypadku obserwacji nowo zmodernizowanego rosyjskiego czołgu do wersji T-62M poinformowali na Twitterze operatorzy konta Ukraine Weapons Tracker. Przedstawiony na załączonym zdjęciu model z 2022 r. ma kilka różnic w stosunku do wersji podstawowej.

Celownik 1PN96MT-02 planowano zamontować także na starych czołgach T-72 i T-80, ale ostatecznie stał się prerogatywą zmodernizowanego T-62M. W przeciwieństwie do Sosny-U nie ma on kanału dziennego – jedynie kanał termowizyjny, ale z dalmierzem laserowym. Ponadto 1PN96MT-02 nie ma zdolności do namierzania kierowanych pocisków czołgowych.