Eksplodujący znak V. Ten UAZ Buchanka jest zabójczy dla pasażerów

Nie jest to pierwsze zastosowanie kostek ERA na niedostosowanych pojazdach pokroju bojowego wozu piechoty BMP-2 lub transportera BTR-80 , ale ten przypadek jest pierwszym kiedy kostki Kontakt-1 zostały przyspawane do zwykłego samochodu terenowego.

Tutaj mamy przypadek zamontowania kostek ERA na przodzie minibusa UAZ-452 potocznie zwanego Buchanką produkowanego od 1965 roku. Jest to skrajna głupota , ponieważ eksplozja nawet jednej kostki spowoduje natychmiastową śmierć kierowcy i wszystkich przewożonych osób.

Najpewniej intencją montującego była chęć uzyskania ochrony przed przeciwpancernym granatem z granatnika RPG-7, ale jedyne co go spotka wraz z pasażerami to śmierć.