Ukraińska improwizacja polowa. Zmodyfikowany MT-LB jako Panzerjäger

Tym razem mamy kolejną adaptację starego podwozia MT-LB z lat 60. do nowej roli. Ukraińcy zdecydowali się z nim zintegrować zazwyczaj zeń holowaną armatę przeciwpancerną T-12 Rapira. Jest to działo gładkolufowe kal. 100 mm zdolne w przypadku zastosowania amunicji z głowicą kumulacyjną 3BK16M/3UBK (HEAT) do przepalenia ~400 mm stali pancernej. Na wyposażeniu jest również amunicja kinetyczna typu APFSDS pokroju 3BM23/3UBM10 z penetracją do 225 mm na dystansie 1 km.