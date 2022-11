Bułgaria oficjalnie wesprze Ukrainę. Wiemy, co mogą wysłać

Jak podaje portal ZBiAM.pl Bułgaria nie wyśle broni ciężkiej ze względu na brak chęci do osłabiania swoich sił zbrojnych, ale lżejsze uzbrojenie będzie mogło popłynąć do Ukrainy szerokim strumieniem. Jest to o tyle istotne, że Bułgaria jest jednym z niewielu państw na świecie, które wciąż produkuje dużo poradzieckiego uzbrojenia oraz co ważniejsze amunicję do niego .

Wcześniej Bułgaria oficjalnie odmawiała pomocy Ukrainie ze względu na sytuację polityczną wewnątrz kraju, ale nie było zakazu dla licznych firm z sektora obronnego pokroju Vazovski Mashinostroitelni Zavodi (VMZ) . W ten oto sposób podobnie jak miało to miejsce z amunicją artyleryjską z Pakistanu, bułgarskie uzbrojenie było kupowane przez państwa trzecie, a następnie dostarczane do Ukrainy.

Inne rodzaje widzianego już na froncie uzbrojenia obejmują także działa bezodrzutowe SPG-9, które co prawda nie są co prawda wystarczające do walki z czołgami (głowice kumulacyjne zdolne przepalić do 400 stali pancernej), ale wystarczą na bojowe wozy piechoty pokroju BMP-2 lub transportery opancerzone z rodziny BTR. SPG-9 może niszczyć cele na dystansie do około 800 mm w przypadku strzelania na wprost pociskami pokroju PG-9VN lub może służyć w formie wsparcia artyleryjskiego do 4,5 km przy wykorzystaniu pocisków z głowicą odłamkową pokroju OG-9VM.