Ukraińska artyleria w stylu garażowym. Przerobiony MT-LB jako artyleria

Niekierowane rakiety S-8 to powszechne w państwach byłego ZSRR uzbrojenie śmigłowców lub samolotów wykorzystywane do ataku na cele naziemne. Rakiety tego typu były i dalej są bardzo tanim w produkcji środkiem zwalczania siły żywej przeciwnika lub lekko opancerzonych pojazdów.

Te względu na zagrożenie zestawami MANPADS odpalają je na granicy maksymalnego zasięgu pod dość ostrym kątem, co skutkuje znaczącym pogorszeniem celności salwy. Ukraina też wykorzystała śmigłowce Mi-24P uzbrojone w te rakiety do słynnego ataku na skład paliwa w Biełgorodzie .

Ich historia sięga lat 70. kiedy to zdecydowano się zaprojektować bardziej skuteczny wariant rakiet S-5 kal. 55 mm. Zdecydowano się zwiększyć kaliber do 80 mm, co poprawiło zarówno zasięg do 4 km (z lądowej wyrzutni będzie wyraźnie niższy) jak i efektywność dzięki zastosowaniu większej głowicy bojowej.