TikTok w Europie z zarzutami o ukrywanie reklam

TikTok to najpopularniejsza aplikacja wśród młodych ludzi. Uczestnictwo w społeczności polega na wrzucaniu kilkudziesięciosekundowych filmów nagranych smartfonem. Użytkownicy TikToka chętnie włączają się w liczne trendy i wyzwania nagrywając wideo o określonej tematyce, lub wykonując określone zadania.

Europejska grupa konsumencka BEUC zarzuciła TikTokowi, że jest to ukrywanie reklam, bo trendy sponsorowane nie są oznaczone zgodnie ze standardami branży reklamowej. Ponieważ aplikacja TikTok jest bardzo popularna wśród najmłodszych osób, to grupa zarzuca, że ukryta reklama na TikToku jest skierowana do dzieci.