Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 tiktokspołeczeństwo Bolesław Breczko Dzisiaj, 27-01-2021 13:04 TikTok otwiera biuro w Polsce. "Filmy nawiązujące do erotyki są zakazane" TikTok otwiera w Warszawie biuro sprzedaży na Polskę i Europę Centralną. Będzie ono odpowiadać za współpracę z reklamodawcami. Rozmawiam z szefową biura. Share Na TikTok trudno jest uciec od treści o podtekście erotycznym Źródło: WP Bolesław Breczko, WP Tech: TikTok otwiera w Warszawie biuro sprzedaży z ambitnymi planami. Jednocześnie TikTok to aplikacja przede wszystkim używana przez nastolatków. Brzmi to trochę jak zarabianie na najmłodszych, nie widzicie w tym problemu? Sylwia Chada, general manager TikTok Polska i Europa Centralna: Bezpieczeństwo naszych użytkowników jest dla nas priorytetem, a wiek jest ściśle kontrolowany. Zgodnie z naszą polityką dotyczącą reklam, osoby poniżej 16. roku życia nie widzą reklam i nie mają żadnego kontaktu z treściami reklamowymi, dlatego też nie są naszą grupą docelową. Jaki jest minimalny wiek? Jak bardzo młode osoby mogą założyć konto na TikToku? Platforma TikTok skierowana jest do dzieci powyżej 13. roku życia. Dzieci poniżej tego wieku mogą mieć możliwość założenia konta, ale wszelkie nieodpowiednie dla ich wieku zdjęcia, symbole, wypowiedzi czy interakcje zostaną wychwycone przez nasz inteligentny algorytm, a w efekcie zablokowane. Skalibrowanie tego algorytmu może wymagać trochę czasu, dlatego udostępniamy funkcje kontroli rodzicielskiej (Family Pairing), które udoskonaliliśmy w ciągu ostatniego miesiąca, a także ogłosiliśmy nasze nowe wytyczne dotyczące domyślnej ochrony prywatności poniżej 16. roku życia. A jak wygląda temat profilowania użytkowników, czyli podstawa reklamy w internecie, która spotyka się ze sporą krytyką? Cyfrowy profil osoby, która używa aplikacji od 13. roku życia, musi być bardzo atrakcyjny? Użytkownicy mają dostęp do ustawień kategorii, które chcą oglądać. Nasze algorytmy korzystają z nich, aby dobrać odpowiednie treści. Nie zbieramy dodatkowych danych o naszych użytkownikach. Żadnych? Nawet ich aktywności, ani oglądanych treści? Przecież sam algorytm, którym się chwaliliście, musi dostawać dane. Zbieramy zainteresowania deklarowane przy rejestracji nowych użytkownikach. Drugą grupą informacji, które zbieramy są treści, jakie użytkowników nie interesują. Zbieramy też informacje o obejrzanych filmach, polubieniach, udostępnieniach, hashtagach i komentarzach, czyli wszystko, co użytkownik tworzy w trakcie korzystania z aplikacji. Dodatkowo zbieramy informacji o języku aplikacji i rodzaju urządzenia. Na tej podstawie budowany jest system rekomendacji wideo. Media społecznościowe zapoczątkowały kilka niebezpiecznych trendów, o których powstają badania naukowe. Jednym jest tworzenie nierealistycznego obrazu piękna i idealnego ciała. Dotyka to przede wszystkim młode osoby. TikTok może być tutaj podany, jako przykład tego właśnie trendu. Internet pozostawiony bez kontroli może przyczynić się do szkód i problemów, o których pan wspominał. W TikToku wspieramy inkluzywną społeczność z pozytywnym podejściem do wyglądu. Wspomnę o ochronie naszych użytkowników przed niepożądanymi treściami. Treści, które promują np. zaburzenia odżywiania, są natychmiast usuwane. Treści o podtekście erotycznym są szeroko obecne na TikToku Chodzi mi o treści, które są jak najbardziej zgodne z zasadami i których jest pełno na TikToku. Np. ostatnio modna jest piosenka, w której wokalistka śpiewa, że ma wąską talię, ładną buzię i dużą pupę. Do tej piosenki skąpo ubrane dziewczyny o figurach modelek tańczą i po kolei prezentuję talię, buzię i pupę. Ciężko powiedzieć, że takie trendy nie tworzą zaburzonego obrazu idealnego ciała i dodatkowo seksualizują młode osoby. W zasadach społeczności zakazane są treści nawiązujące do erotyki zwłaszcza związane z osobami nieletnimi. Zatrudniamy też zespół moderatorów treści, który wykrywa treści niezgodne z regulaminem. Oprócz tego osoby poniżej 16. roku życia nie mogą wysyłać prywatnych wiadomości tego typu. Skupiamy się na ochronie naszej społeczności przed szkodliwymi treściami i zachowaniami, wspierając jednocześnie inkluzywną społeczność z pozytywnym podejściem do wyglądu. Wszelkie treści, które mają na celu normalizację, promocję lub gloryfikację zaburzeń odżywiania, stanowią naruszenie naszych zasad społeczności i są usuwane. Ale nic nie ogranicza 13-letnich dziewczynek przed oglądaniem starszych dziewczyn i modelek, które półnagie tańczą przed kamerą jak najbardziej erotycznie. O ten problem mi chodzi. Zdajemy sobie sprawę, że jest przed nami jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania. Jeśli mówimy o użytkownikach od 13. roku życia, to poza kontrolą rodzicielską (Family Pairing) zostały wstawione dodatkowe moduły, które mają wzmocnić kontrolę i uniemożliwić dzieciom poniżej 18. roku życia kontaktu z treściami, z którymi nie powinny mieć kontaktu. TikTok został przejęty przez firmę z Chin, co cały czas budzi wątpliwości dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych oraz potencjalnego przekazywania ich organom chińskiego rządu. Jakie dane użytkowników TikToka są przekazywane poza Unię Europejską i jak to jest z dostępem chińskich służb bezpieczeństwa do tych danych? TikTok jest częścią naszej globalnej spółki matki ByteDance Ltd., która jest zarejestrowana poza Chinami. Wszystkie dane użytkowników TikToka są przechowywane w USA i Singapurze. Planujemy także utworzenie do 2022 roku nowego centrum danych w Irlandii, które będzie przechowywać dane użytkowników z Wielkiej Brytanii i Europy. Ponadto, w lipcu 2020 r. brytyjski i irlandzki oddział TikToka przejął naszą amerykańską spółkę TikTok Inc., w celu świadczenia usług TikTok użytkownikom z Wielkiej Brytanii i UE/EOG oraz zarządzania danymi osobowymi tych użytkowników i ich ochrony. Regularnie publikujemy też raporty transparentności, do których każdy może mieć wgląd. Nigdy nie otrzymaliśmy żadnych wniosków od rządu chińskiego o dostęp do danych użytkowników TikToka, ani nie zrobilibyśmy tego, gdyby nas o to poproszono. TikTok to aplikacja społecznościowa, w której użytkownicy nagrywają krótkie filmy wideo. Szybko stała się najczęściej pobieraną aplikacją społecznościową przez młode osoby. W Europie ma już 100 mln użytkowników. W 2021 TikTok otwiera biuro sprzedaży w Warszawie, które będzie koordynowało procesy biznesowe w Europie środkowo-wschodniej. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl