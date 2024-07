Rosyjski pancerny szturm na starociach. Zakończył się ich totalną destrukcją

Warto zwrócić, że Rosjanie wykorzystali w szturmie dość sporo czołgów T-62MW przemieszanych z innymi okazami, które są zbyt trudne do identyfikacji ze względu na masę dodatkowego złomu w formie klatek czasem nawet z dachem obejmującym kostki Kontakt-1 . Widać też przynajmniej jeden egzemplarz "pancernej stodoły" oraz jeden nowego bojowego wozu piechoty (bwp) BMP-3 z pakietem pancerza dodatkowego.

Drugą skuteczną metodą zatrzymania Rosjan są miny rozstawiane na wiele sposobów. Najszybszym jest minowanie narzutowe za pomocą dedykowanych systemów lub rakiet do systemów BM-21 Grad , BM-27 Uragan czy MARS II zawierających ładunek min, które na pewnym dystansie są rozrzucane nad danym obszarem i uzbrajają się po upadku. W przypadku poradzieckich systemów są to np. miny PTM-3 zawierające 1,8 kg trotylu, a rozwiązania zachodnie obejmują np. niemieckie miny AT2 .

Ponadto Ukraińcy wykorzystują latające drony lub łaziki naziemne do rozstawiania na drogach standardowych min TM-62 zawierających 7 kg trotylu. Często też rozstawianie min jest robione po wizycie na danym odcinku rosyjskich saperów. Sprawia to, załogi pojazdów przeciwnika myślą, że mają bezpieczną ścieżkę, a tymczasem eksplodują jeden po drugim.

Następnie jest linia obrony ze stanowiskami żołnierzami wyposażonymi np. w wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych typu Stugna-P, FGM-148 Javelin czy Akeron MP o zasięgu 2 - 5 km, którzy przy pomocy dronów FPV mają dobić to co pokonało dwie poprzednie przeszkody. Warto też zwrócić uwagę na dobijanie przez Ukraińców rosyjskiego sprzętu co nawet w przypadku jego odzyskania uniemożliwia przeprowadzenie remontu i wymaga zastąpienie nową sztuką.