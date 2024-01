Musisz to zobaczyć. Ukraińcy stworzyli "wybuchowy kulig"

Pola minowe są bardzo skuteczną metodą spowalniania ataku przeciwnika bądź zmuszania go do wybrania innego kierunku. W Ukrainie już wielokrotnie o skuteczności min przekonali się Rosjanie choćby pod Wuhłedarem, gdzie w 2022 r. ponieśli ogromne straty oraz Ukraińcy podczas ostatecznie nieudanej letniej ofensywy na Zaporożu w 2023 r.

Jest to rozwiązanie drogie i w zasadzie niemożliwe do przeprowadzenia za pomocą powszechnych min typu np. TM-62. Ukraińcy jednak znaleźli sposób na podkładanie ich w zasadzie pod nosem Rosjan przy minimalnym narażeniu życia saperów. Są nim zdalnie sterowane roboty lub drony, które jednak były zdolne do jednorazowego rozkładania jednej lub co najwyżej paru min.