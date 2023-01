Bundeswehra planuje zakup rakiet AT2 SCATMIN. Te są koszmarem Rosjan w Ukrainie

Niemcy planują pozyskanie nowych rakiet AT2 SCATMIN przeznaczonych do wieloprowadnicowych systemów rakietowych MARS II (licencyjna wersja M270 MLRS). Możliwe, że chodzi uzupełnienie braków powstałych po wysłaniu nieznanej liczby tych rakiet do Ukrainy. Wyjaśniamy, co one potrafią.