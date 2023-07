Postrach czołgów w drodze na front. Ciężarówka jest nimi wypchana po brzegi

Najważniejsze jest tutaj szybkie przemieszczenie się pomiędzy głównym magazynem zlokalizowanym na tyłach frontu, a wysunięta pozycją wojsk i to właśnie te ostatnie km drogi będą najbardziej ryzykowane. Można zakładać, ze ten najtrudniejszy odcinek będzie pokonany w nocy, ponieważ np. już 20/30 km od linii frontu Rosjanie mają ograniczone możliwości zwalczania ruchomych celów.

Widoczne na nagraniu miny TM-62 są pozbawione zapalników, które są przewożone w osobnych skrzyniach i to w zasadzie one wymagają najdelikatniejszego obchodzenia się z nimi podczas rozładunku. W przypadku nieuzbrojonych min jeśli te były przechowywane w poprawnych warunkach i nie mają np. powyżej 60/70 lat te nie są aż tak łatwe do zdetonowania.