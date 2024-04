Rosjanie modernizują "pancerną stodołę". Otrzymała stalowe kurtyny

Tego typu pojazdy są wykorzystywane przez Rosjan do transportu ładunku lub grup szturmowych piechoty na zaadaptowanej do celów transportowych osłonie silnika. Następnie po dokonaniu desantu piechoty "pancerna stodoła" ma ją wspierać strzelając do celów znajdujących na wprost, co wynika z ograniczonej możliwości obrotu wieży spowodowanej dodatkowym opancerzeniem.