Genialny sposób Ukraińców. Podrzucają Rosjanom wybuchowe "prezenty"

Minowanie terenu za pomocą klasycznych min przeciwpancernych jest bardzo trudne podczas działania na terenie tzw. ziemi niczyjej. Zazwyczaj były wykorzystywane do tego odziały żołnierzy działających pod osłoną nocy, ale wtedy stawali się łatwym celem dla np. snajperów z celownikami noktowizyjnymi lub termowizyjnymi.

Z tego względu Ukraińcy rozpoczęli wykorzystanie do tego celu zdalnie sterowanych łazików bądź jak widać na poniższym nagraniu komercyjnych dronów przenoszących dedykowany mechanizm zrzutowy. Ukrainiec dokonuje testów z wykorzystaniem nieuzbrojonej miny, które wydają się być zakończone sukcesem.

Teraz z kolei mamy tutaj do czynienia ze zwyczajną miną przeciwpancerną TM-62. Jest ona bardzo prostą konstrukcją z zapalnikiem naciskowym MWCz-62 reagującym w zależności od wersji naciskiem od 200 kg do 500 kg. Mina zawiera 7 kg trotylu, co sprawia, że stanowi duże zagrożenie dla transporterów opancerzonych, bojowych wozów piechoty oraz ma potencjał, aby uszkodzić nawet czołg.