Polski kredyt dla Ukrainy. Oto co mogą za te pieniądze dostać

Jak podaje portal Militarnyj Ukraina otrzymała polską pożyczkę na zakup uzbrojenia oraz finansowanie współpracy wojskowej. Ukraina otrzymała z Polski znaczącą ilość uzbrojenia zarówno poradzieckiego jak np. bojowe wozy piechoty BWP-1 (licencyjny wariant BMP-1) czy haubice 2S1 Goździk bądź nowoczesnego w postaci: armatohaubic Krab, czy transporterów opancerzonych KTO Rosomak. Ponadto polskie zakłady zajmują się remontami i modernizacją ukraińskich czołgów T-64.

Jednakże aktualnie możliwości dostarczania sprzętu do Ukrainy z zasobów Wojska Polskiego są bliskie wyczerpaniu i w zasadzie została tylko aktualna produkcja fabryk należących m.in. do grupy PGZ. Jest to bardzo podobne podejście do Czechów, którzy od 2022 r. utworzyli linię kredytową Ukrainie na zakup sprzętu wojskowego w swoim przemyśle zbrojeniowym.

Dostawy ciężkiego sprzętu w bliskiej perspektywie są mało prawdopodobne

Biorąc pod uwagę aktualne możliwości produkcyjne Huty Stalowa Wola (HSW) raczej mało prawdopodobne w najbliższym czasie są dostawy armatohaubic Krab, które są cały czas dostarczane na mocy kontraktu z 2022 r. HSW dostarcza też Kraby dla Wojska Polskiego oraz na bieżąco zajmuje się remontami sztuk z Ukrainy i produkcją części zamiennych.

Podobnie sprawa wygląda z transporterami KTO Rosomak produkowanymi przez Rosomak S.A., ponieważ firma prowadzi produkcję nowych wersji z wieżą ZSSW-30, których grafik dostaw kończy się na 2027 r. Teoretycznie możliwe jest zwiększenie możliwości produkcyjnych, ale proces rozbudowy fabryk trwa kilka lat i taka decyzja musi mieć podwaliny w postaci np. zamówień zagranicznych wraz z pakietem logistycznym w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Jednakże aktualnie są prowadzone w Polsce prace modernizacyjne przy okazji remontów czołgów T-64 do standardu BW 2022 obejmującego m.in. zastosowanie nowego celownika działonowego TPN-1TPV z termowizją, szyfrowanej radiostacji amerykańskiej firmy L3 Harris, systemu nawigacji satelitarnej CH-4215 i wyświetlacza prezentującego kierowcy np. informacje dotyczące m.in. silnika. Możliwe, że ta współpraca zostanie przeniesiona na wyższy poziom.

Sprzęt dostępny w krótkiej perspektywie czasowej

W dużo szybszym terminie Ukraina może liczyć na dostawy amunicji artyleryjskiej i moździerzowej z firm MESKO S.A. bądź DEZAMET S.A. Pierwsza produkuje m.in. amunicję kal. 23 mm w tym wariant o zasięgu zwiększonym do 3 km przydatną w polowaniu na Shahedy, odłamkową amunicję czołgową w natowskim kal. 120 mm i radzieckim 125 mm oraz pociski artyleryjskie w kal. 122 mm i 152 mm o zasięgu kolejno 15 km i 18 km.

Zakłady Mesko też produkują cenione w Ukrainie ręczne zestawy przeciwlotnicze PPZR Piorun wprowadzone do służby w Wojsku Polskim w 2019 roku. Są to skuteczne systemy umożliwiające zwalczanie celów na dystansie do 6,5 km i na pułapie do 4 km. Cel jest likwidowany przez głowicę odłamkową, a za naprowadzanie odpowiada głowica podczerwieni trzeciej generacji wsparta detektorem ultrafioletu uodparniającym głowicę Pioruna na flary.

Z kolei drugie zakłady produkują wiele rodzajów granatów kal. 40 mm, pociski moździerzowe od kal. 60 mm do 120 mm oraz pociski artyleryjskie kal. 155 mm. W przypadku tych ostatnich są do wyboru dwie wersje pocisku OFd MKM zawierających po 10 kg trotylu. Pierwsza z nich to klasyczna wersja o zasięgu około 30 km w przypadku dział o długości 52 kalibrów, a druga jest wyposażona w gazogenerator zwiększający zasięg do 40 km.

Dony z Polski, których boją się Rosjanie

Ostatnią kategorią bardzo istotnego sprzętu, którego produkcja jest stosunkowo szybka są drony. Krajowym potentatem w tej dziedzinie jest Grupa WB odpowiedzialna za obecne w Ukrainie drony FlyEye oraz Warmate. Pierwsze są konstrukcją stricte rozpoznawczą wyposażoną w parę kamer (termowizyjna i dzienna z 30-krotnym przybliżeniem) umożliwiającą bardzo skuteczne wykrywanie celów przez ponad 2,5 godziny. Wykryte cele następnie mogą być bardzo szybko wyeliminowane przez artylerię jeśli ta jest zintegrowana z systemem TOPAZ.

Jedną z najważniejszych cech dronów FlyEye jest ich możliwość działania w regionach aktywnych systemów walki elektronicznej oraz ich niska sygnatura radiolokacyjna i termiczna, dzięki czemu zdarzały się przypadki, że głowica naprowadzająca pocisku przeciwlotniczego traciła namiar wykrytego drona FlyEye.

Z kolei drugi system to bardzo udana amunicja krążąca zwana też dronem "kamikadze" ważąca zaledwie 5,3 kg, z czego znaczną część stanowi głowica odłamkowa zawierająca około 800 g materiału wybuchowego. Nie jest to jednak jedyny wybór, ponieważ popularny jest też wariant z głowicą termobaryczną oraz w ofercie jest też wersja z głowicą kumulacyjną.

To w połączeniu z bardzo dobrą celnością, gdzie kołowy błąd trafienia (Circular Error Probable, CEP) wynosi mniej niż 1,5 metra, zapewnia bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu celów. Warmate dysponuje maksymalnym zasięgiem 80 km, ale jego maksymalna efektywność jest dostępna w zasięgu komunikacji radiowej, czyli około 30 km.

Ukraińcy starają się nimi atakować krytyczne cele takie jak centra dowodzenia bądź systemy walki elektronicznej, po których zniszczeniu możliwe na danym terenie staje wykorzystanie komercyjnych dronów FPV i "Baba Jaga".

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski