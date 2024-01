Polskie drony FlyEye. Wylatały już tysiące godzin

Wykorzystujący w swojej codziennej pracy piloci BSP chwalą polski system FlyEye, przede wszystkim za możliwość jego wszechstronnego wykorzystania. Bezzałogowe statki powietrzne klasy mini najlepiej sprawdzają się w warunkach bojowych. Dodatkowo posiadają one odporność nawet na bardzo silne oddziaływanie środków walki radioelektronicznej. Mają również stosunkowo duży zasięg łącza radiowego, bo aż do 180 km oraz posiadają dualną głowicę z zamocowanymi kamerami. Pierwsza z nich to kamera telewizyjna, która służy do monitorowania wybranego obszaru w świetle dziennym. Druga to niechłodzona kamera termowizyjna, wykorzystywana głównie do działań nocnych.