Sąsiad Rosji się zbroi. Kupuje broń z Polski

Ministerstwo Obrony Narodowej Gruzji podpisało w dniu 12 stycznia 2024 r. umowę z polską firmą Mesko na dostawę systemów obrony powietrznej. To ogranicza wybór systemów do PPZR Grom oraz jego ewolucji, PPZR Piorun. Mogą to być zarówno zakupy dodatkowych jednostek Grom, jak i ich uzupełnienie nowymi Piorunami, jednak niestety szczegóły umowy nie są jeszcze znane.